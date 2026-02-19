Comienzan las clases y el Boleto Especial Educativo se consolida como el principal recurso para aliviar el presupuesto de las familias bonaerenses. Este beneficio permite que estudiantes, docentes y auxiliares de instituciones con aporte estatal viajen de forma gratuita o subsidiada, garantizando el acceso a la educación en todo el territorio provincial. Las y los alumnos del nivel inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos deberán inscribirse en el Boleto Estudiantil y ya pueden cumplimentar dicho trámite desde ayer miércoles.

Calendario de Inscripción 2026

El proceso de registro ya se encuentra habilitado bajo un esquema escalonado para evitar la saturación del sistema:

Niveles Inicial, Primario y Secundario: La inscripción comenzó el 18 de febrero .

La inscripción comenzó el . Niveles Terciarios y Universitarios: El sistema se habilitará a partir del 9 de marzo.

Requisitos fundamentales para el Nivel Obligatorio

Para los alumnos de jardín, primaria y secundaria, el beneficio exige ser alumno regular y residir en la Provincia de Buenos Aires. La distancia entre el hogar y la escuela es un factor determinante: debe ser mayor a 600 metros para los niveles inicial y primario, y superar los 800 metros en el caso del nivel secundario. Además, el estudiante no debe ser beneficiario de otro subsidio estatal con el mismo fin.

Condiciones para Educación Superior y Universitaria

En el caso de estudiantes terciarios y universitarios, las exigencias académicas son más específicas:

Distancia: Deben residir a más de 2.000 metros del establecimiento educativo.

Deben residir a más de del establecimiento educativo. Rendimiento Académico: Los universitarios deben haber aprobado al menos tres materias el año anterior y una en el último semestre. Los alumnos de primer año deben acreditar el título secundario sin materias previas.

Los universitarios deben haber aprobado al menos tres materias el año anterior y una en el último semestre. Los alumnos de primer año deben acreditar el título secundario sin materias previas. Institución: El beneficio aplica para universidades públicas adheridas y terciarios con aporte estatal (en ciudades que cuenten con sistema SUBE).

El beneficio aplica para universidades públicas adheridas y terciarios con aporte estatal (en ciudades que cuenten con sistema SUBE). Títulos: No podrán acceder quienes ya posean un título universitario o terciario previo.

Proceso de Inscripción: Paso a Paso

El trámite se realiza de manera 100% digital a través de los canales oficiales de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo este orden de prioridades:

1. Verificación de Datos Escolares Antes de iniciar el trámite, es indispensable que la institución educativa haya actualizado la información del alumno en el Portal ABC (sección «Mis Estudiantes»). Si el alumno pertenece al Programa FinEs, su situación debe estar validada por el Equipo de Coordinación Distrital correspondiente.

2. Registro de la Tarjeta SUBE El beneficio solo es compatible con la tarjeta SUBE física. El usuario debe ingresar al sitio oficial de SUBE para registrar el plástico a nombre del estudiante. Si la tarjeta ya estaba registrada, es recomendable verificar que los datos personales coincidan exactamente con el DNI.

3. Formulario de Inscripción y Credencial Una vez cumplidos los pasos anteriores, se debe ingresar al sitio web oficial del Boleto Estudiantil y completar el formulario con el CUIL del beneficiario. Durante este proceso, se deberá seleccionar un punto de retiro para obtener la credencial impresa.

Para finalizar el trámite y retirar la tarjeta física, es requisito obligatorio presentarse en el lugar elegido con el DNI original.