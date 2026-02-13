El Municipio de Almirante Brown informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos gratuitos de formación laboral que se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Malvinas Argentinas, Don Orione, Burzaco y Glew con el objetivo de brindar herramientas de capacitación y promover nuevas oportunidades laborales para los vecinos.

Las personas interesadas deberán acercarse personalmente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 horas, a cada uno de los centros, presentando DNI para concretar la inscripción. Los cupos son limitados.

En el CIC de Malvinas Argentinas, ubicado en Pasteur y Lapacho, la oferta incluye los cursos de Liquidación de Sueldos (inicio 2 de marzo); Administración y Conducción de Recursos Humanos (inicio 4 de marzo), cuyas clases se dictarán los miércoles de 8 a 12, jueves de 8 a 11.30 y viernes de 8 a 12:10 horas. También se brindará la capacitación de Auxiliar en Instituciones Educativas (inicio 2 de marzo), con cursada los lunes y martes de 8 a 12 horas; Limpieza Institucional (inicio 31 de marzo), los lunes y martes de 8 a 12; y Montador de Instalaciones Sanitarias (inicio 5 de marzo), los jueves y viernes de 8 a 11.40 horas.

El curso de Serigrafía comenzará el 2 de marzo y se dictará los lunes, jueves y viernes de 13 a 16.40 horas; el taller de Productor de Plantas de Interior iniciará el 2 de marzo, con clases los lunes y viernes de 13 a 16; mientras que la capacitación en Conservas arrancará el 3 de marzo y se llevará adelante los martes, jueves y viernes de 13 a 16 horas. Finalmente, el curso de Maestro Pizzero y Rotisero comenzará el 2 de marzo y se dictará los lunes y miércoles de 13 a 17.20 horas. Los requisitos para participar son ser mayor de 16 años y contar con estudios primarios completos.

En tanto, el CIC de Don Orione, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, suma el curso de Barbería, que comenzará el miércoles 18 de febrero. La cursada se realizará los miércoles de 9 a 10.30 horas, y la inscripción deberá efectuarse de manera presencial, de lunes a viernes de 9 a 14, presentando DNI y fotocopia. También está disponible el curso de Inglés Inicial a partir de los 8 años.

En el CIC de Glew, ubicado en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade, la preinscripción es presencial y se realiza de lunes a viernes de 9 a 12 horas, presentando fotocopia del DNI. La inscripción se completa al inicio de la cursada en el Centro. Ante cualquier duda, las personas interesadas pueden acercarse en el mismo horario. Las clases comienzan en el mes de marzo. Aquí se dictarán los cursos de Habilidades Digitales, con cursada los jueves y viernes de 13 a 16 horas; Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos, los lunes, miércoles y jueves de 8.30 a 11.30; y Operador en Informática para la Administración y Gestión, los lunes y viernes de 9 a 12 horas.

También e brindará el curso de Promotora Comunitaria en Salud (requisito: secundario completo), con clases los lunes, martes y miércoles de 8.30 a 11.30; Auxiliar en Atención al Público en Instituciones de Salud (requisito: secundario completo), los lunes y miércoles de 8 a 11; Operador/a de Cuidados de Adultos Mayores (requisito: secundario completo), los lunes, martes y miércoles de 13 a 16.30; y Mucama/o para Instituciones de Salud (requisito: primario completo), con clases los lunes, miércoles o viernes de 11 a 13 horas.

Finalmente en el CIC de Burzaco (calle Alsina esquina Martín Fierro) se dictarán los cursos de Peluquería y Colorimetría, y Cocinero Profesional, entre otros.