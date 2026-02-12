El Municipio de Almirante Brown informó que renovó el acuerdo con distintas ópticas del distrito que permite acceder a un 30 por ciento de descuento en efectivo en la compra de productos seleccionados, en el marco de las acciones impulsadas por la vuelta a clases.

Las ópticas adheridas a esta iniciativa son: Óptica Génesis, ubicada en Juan Larrea 2191, en la localidad de Malvinas Argentinas; Óptica JC Express, con sucursales en avenida Lirio 759, en San Francisco Solano, y en Seguí 602, en Adrogué; y el Instituto Óptico Calzada, en avenida San Martín 3369 y el Centro Óptico Illodo, en Illia 3110, ambos en Rafael Calzada.

También la Óptica Adrogué, ubicada en Plaza Brown 213; la Óptica Plaza Bynnon, en Diagonal Toll 1803, y Solana Centro Óptico, en Mitre 1032, todas de Adrogué; la Óptica Evolución, en Humahuaca 517, del barrio Don Orione; y la Óptica Di Camillo, situada en Hipólito Yrigoyen 13.500, dentro del hipermercado Carrefour.

Este acuerdo engloba a productos seleccionados y forma parte de una política integral que impulsa el Municipio browniano para acompañar a toda la comunidad.