A través de la Dirección de Bromatología, el Municipio de Almirante Brown abrió la inscripción para el curso de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a vecinos y vecinas que desarrollen tareas vinculadas a la elaboración, comercialización o manejo de alimentos.
La capacitación permite obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos (CMA), documento obligatorio establecido por el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284), que habilita a realizar tareas relacionadas con la manipulación de alimentos.
Este carnet tiene validez nacional por tres años y puede renovarse una vez finalizado ese período. Para inscribirse, es necesario presentar copia del DNI frente y dorso, una foto tipo carnet de frente con fondo claro y residir en el partido de Almirante Brown. El curso cuenta con una edición mensual y un cupo de hasta 250 participantes.