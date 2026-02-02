Un oficial de la Bonaerense fue aprehendido junto a dos cómplices tras asaltar un supermercado de Malvinas Argentinas. La detención se produjo luego de una persecución que culminó con el secuestro de un automóvil de alta gama y 657.700 pesos en efectivo.

El hecho tuvo lugar cerca de las 13:10 del sábado cuando personal motorizado de la División Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) II de Almirante Brown recibió un alerta. Los ladrones escapaban en un Volkswagen Vento gris y empezó un operativo cerrojo para atraparlos.

Los agentes cruzaron el auto en el cruce de Avenida Monteverde y Belgrano. Al identificar a los ocupantes, descubrieron que el conductor era Ángel Mario Espinoza, de 29 años, subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12.

En su poder tenía el arma reglamentaria, una Bersa TPR 9mm, que habría usado para amenazar a las víctimas durante el robo. Junto a Espinoza, cayeron Carlos Espinoza, de 48, un mecánico que vive en Pilar, y Osvaldo Agustín Pascal, de 34, de Ezeiza.

Dentro del vehículo, la Policía secuestró $657.700 en efectivo, producto del robo en el supermercado, además del Volkswagen Vento utilizado para la fuga.

La causa quedó caratulada como “robo agravado en poblado y en banda” y está en manos de la UFI N° 4 de Brown. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos ordenó la desafectación inmediata del oficial Espinoza de la fuerza bonaerense.