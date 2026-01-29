El Municipio de Almirante Brown anunció la puesta en marcha de un acuerdo de precios con librerías y zapaterías, entre otros comercios como también marroquinerías, que incluye un 20 por ciento de descuento en compras para el inicio de clases abonando únicamente en efectivo. En efecto, los vecinos pueden acceder a las rebajas los días lunes, martes y miércoles en los diferentes locales adheridos y ahorrar comprando durante todo el mes de febrero mucho antes de la vuelta a clases.

De ese modo las compras para el regreso al cole llegan con descuentos, lo que representa un alivio para los bolsillos de los brownianos.

Se indicó además que dicho acuerdo que incluye los rubros de librería, zapatería, marroquinería e indumentaria estará vigente hasta el próximo 28 de febrero.

Los comercios adheridos en Adrogué son: “Librería Guardamagna”, ubicada en Esteban Adrogué N° 1275, y “Rayuela” (zapatería) en Esteban Adrogué N°1180, Galería Adrogué- local 43. En Burzaco, “Librería de la Plaza” en E. de Burzaco N°520, “Librería Billiken” en Alsina N° 847 y “Gráfica Ramaco” en Pellegrini N° 611.

También se sumaron a la propuesta en Glew, la librería “Carrusel” situada en Galería El Aljibe- Local 35, y “Librería Glew” en Raúl Soldi N°298. En Longchamps “Tío Pocho” (librería) en sus locales de Av. Dr. L. Chiesa N°801 y Av. La Aviación N°791. En Don Orione “Librería Henaye” en Figueroa N° 790.

En Rafael Calzada “Stilo Deportes” (zapatería), ubicada en 20 de Septiembre N°1675 y “Ona” (marroquinería) en 20 de Septiembre esq. Av. San Martín. Por último, en Claypole “El Rincón de Rumi (librería) en Alcorta N° 4366.