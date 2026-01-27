Un operativo conjunto entre inspectores del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora y funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense reveló graves irregularidades laborales en dos sucursales del supermercado Día% en ese municipio en las cuales se constató la existencia de trabajadoras sometidas a condiciones de extrema precarización laboral.

Durante la inspección se constató la existencia de empleadas no registradas que cumplían jornadas de 12 horas diarias y percibían salarios muy por debajo de la escala mínima vigente. Constaron también que los fines de semana, las trabajadoras eran reemplazadas por personal contratado bajo la figura de monotributistas, una maniobra que desde el sindicato calificaron como un claro caso de fraude laboral destinado a encubrir una relación de dependencia.

Las inspecciones sucedieron luego de que se difundiera un aviso de mínima polémico. La propuesta consiste en un sueldo de 407 mil pesos mensuales por 12 horas de trabajo de lunes a viernes. El salario cubre exactamente el costo de la Canasta Básica Total (CBT) de noviembre, que según el último reporte del Indec en noviembre alcanzó los $406.903, con el nivel del costo de vida mensual no alcanzaría para ello durante este mes.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora denunciaron que este no es un caso aislado y que forma parte de los riesgos de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. «La reforma laboral busca legalizar la explotación”, afirmó secretario general del sindicato Rubén Crosta, y agregó: “Nos quieren hacer creer que la relación empleador-empleado se puede desarrollar en un pie de igualdad, mientras la realidad nos muestra a los inescrupulosos de siempre aprovechándose de la desesperación de aquellos que no pueden conseguir trabajo en este contexto de crisis. La reforma lo que busca es darle un sustento legal a la explotación eliminando los derechos más básicos, como por ejemplo la extensión de la jornada laboral. La única libertad que se consigue por este camino es la de elegir entre el hambre y la esclavitud”.

Ante las violaciones constatadas, el concesionario fue notificado y citado a una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense con el objetivo de regularizar la situación laboral