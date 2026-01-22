El Municipio de Almirante Brown informó que el próximo sábado 24 de enero, los vecinos de nuestro distrito podrán disfrutar de una nueva función especial de “Cine de Verano” en la Plaza Eva Perón de la localidad de Ministro Rivadavia.
El espacio público, ubicado en Fernando Lahille entre Carlos Sandoval y Mariano Acosta, será escenario de la propuesta cultural pensada para compartir en familia a partir de las 20 horas.
Con entrada libre y gratuita los vecinos no solo podrán deleitarse con una buena película, sino ser parte de un encuentro de recreación y esparcimiento al aire libre.
En esta ocasión, durante una nueva jornada del cine móvil se proyectará “La odisea de los Giles”, una historia de solidaridad, ingenio y justicia colectiva. Un filme argentino dirigido por Sebastián Borenzstein, y protagonizado por Ricardo Darín y Luis Brandoni, entre otros destacados artistas.