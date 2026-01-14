De acuerdo con el “Informe Productivo 2025” elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), Argentina es la mayor consumidora del mundo de huevos de gallina. El año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. Esto implicó un incremento de unas 1.537 millones de unidades respecto a 2024 y una producción de 533 huevos por segundo. Los argentinos comemos casi 400 huevos por año.

El alza se dio gracias al aumento del 8,68% del parque productivo, que pasó de 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024 a 62,7 millones este año.

Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año, 35 unidades más que en 2024.

“Podemos decir que el huevo sigue siendo la proteína de origen animal más completa, saludable, económica, versátil, sin desperdicio y amigable al bolsillo del consumidor, un aliado de la salud, el medio ambiente y el bolsillo”, indicaron desde Capia.