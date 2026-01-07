El paisaje urbano de Rafael Calzada se transformó recientemente en un escenario de nostalgia y color para celebrar un hito de la cultura pop mundial: el cuadragésimo aniversario de Dragon Ball: inauguraron una obra de arte impactante en el Memosur, el mercado mayorista de frutas y verduras de Rafael Calzada, en avenida República Argentina al 2220.

El mural fue ejecutado por los artistas locales Heber Martínez, Gabo Luna, Eki Besada y Gustavo Alderete. Con un despliegue de color y técnica, capturaron la esencia de los personajes que nos enseñaron sobre la amistad, el sacrificio y la superación personal y recuerdan a cada transeúnte que, al menos por un momento, todos fuimos parte de esa búsqueda incansable de las esferas del dragón.

El universo creado por Akira Toriyama comenzó como una reinterpretación libre de la clásica novela china «Viaje al Oeste», narra la evolución de Goku desde su infancia como un pequeño guerrero con cola de mono hasta convertirse en el protector del universo. A lo largo de estas cuatro décadas, la historia mutó de una aventura cargada de humor y búsqueda de tesoros mágicos a una épica de artes marciales que introdujo conceptos de honor, redención y la constante superación de los propios límites.

El programa municipal de embellecimiento urbano buscan destacar personajes que han dejado una huella profunda en el imaginario colectivo.

En Argentina, la influencia de esta obra trasciende lo meramente televisivo para convertirse en un fenómeno sociológico. Desde su desembarco masivo en la década de los 90, Dragon Ball se instaló en el ADN de la infancia argentina, creando un lenguaje común entre chicos de diferentes realidades sociales. La serie no solo popularizó el género del anime en el país, sino que se convirtió en un refugio emocional y un punto de encuentro; hoy, es común ver a padres e hijos compartiendo la misma pasión por las transformaciones de los saiyajines, demostrando que el mensaje de Goku sobre el esfuerzo y la resiliencia no tiene fecha de vencimiento.



