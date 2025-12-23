El Municipio de Almirante Brown recordó cuáles serán los servicios que brindará a los vecinos del distrito durante las presentes Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Informó que durante Navidad la recolección de residuos funcionará con un esquema especial: ese servicio se realizará con normalidad hasta hoy martes 23 de diciembre, mientras que el miércoles 24 será limitado y el 25 no habrá recolección. Por tal motivo, se recomienda no sacar los residuos a la vía pública hasta el viernes 26.

Asimismo, se recordó que el Centro de Operaciones Municipal (COM) funcionará con normalidad a través de las líneas telefónicas 2206-1300 y 147, desde donde se coordinará la respuesta ante emergencias junto a las áreas de Seguridad y Defensa Civil.

También permanecerán activos el Servicio de Emergencias Médicas 107 AB, comunicándose al 2206-1302; los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, al 4294-2222; y los Bomberos Voluntarios de Glew, al (02224) 420111. En paralelo, continuará operativa la aplicación “Brown Previene” que ya utilizan más de 50 mil vecinos, como durante todo el año.

Al respecto Mariano Cascallares destacó que “durante las fiestas de fin de año trabajaremos de manera coordinada desde el COM para cuidar a nuestros vecinos y brindar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia, con la participación de la Policía, los Bomberos, Defensa Civil y el servicio 107 AB”.

Desde la Comuna también se reiteró la recomendación de no conducir en caso de haber consumido alcohol y se informó que durante las Fiestas se intensificarán los controles vinculados a la venta de pirotecnia sonora.

En las últimas horas el intendente interino Juan Fabiani mantuvo junto a la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, y al secretario de Seguridad, Martín Borsetti, una reunión de trabajo en el COM para coordinar la tarea de todos los equipos que continuarán brindando servicios durante las presentes Fiestas.

Teléfonos útiles

Centro de Operaciones Municipal (COM): 2206-1300 / 147

Emergencias Médicas 107 AB: 2206-1302

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown: 4294-2222

Bomberos Voluntarios de Glew: (02224) 420111

Aplicación “Brown Previene”