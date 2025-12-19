Con la llegada de las fiestas de fin de año, las localidades de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué se preparan para recibir a los vecinos con una propuesta integral que combina beneficios comerciales, espectáculos y espíritu navideño. Bajo la consigna «A Cielo Abierto», el municipio busca potenciar el consumo local ofreciendo espacios peatonales y actividades recreativas para toda la familia durante el próximo fin de semana.

Las jornadas comenzarán el sábado 20 de diciembre con un fuerte despliegue en Calzada y Burzaco. En Rafael Calzada, la cita será en la calle 20 de Septiembre, desde las 17:00 horas, donde la «Edición Anticipate Navidad» contará con ferias gastronómicas y shows en vivo. En simultáneo, Burzaco se encenderá con el evento «Burzaco Vibra», transformando las calles Ricardo Rojas y Eugenio de Burzaco en peatonales desde las 18:00 horas para que los asistentes disfruten de promociones comerciales y propuestas artísticas al aire libre.

Por su parte, el domingo 21 de diciembre en el Centro Comercial Adrogué, que abrirá sus puertas desde las 10:00 de la mañana con una oferta sumamente atractiva. Además de los descuentos y las cuotas sin interés, se destacan sorteos que alcanzan el millón de pesos y la presencia de la «Ruleta con premios» en la Casa de la Cultura. Para los más pequeños, la figura central será Papá Noel, quien iniciará su recorrido por la ciudad a las 16:00 horas para finalizar con un encuentro en la Casa de la Cultura a las 18:00 horas, el mismo horario en que los amantes de la botánica podrán disfrutar de la Expo Vivero en la Plaza Brown.

Estas iniciativas no solo buscan facilitar las compras navideñas a través de beneficios económicos, sino también recuperar el espacio público como punto de encuentro comunitario. Con calles cortadas al tránsito para garantizar la seguridad de los peatones y una agenda cargada de entretenimiento, Almirante Brown se posiciona como el epicentro de la celebración navideña en la región, invitando a los vecinos a disfrutar de sus centros comerciales con una impronta festiva y renovada.