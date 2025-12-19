Un sujeto quedó detenido en las últimas horas acusado de pornografía infantil. El hombre filmaba a su propia hija, de 10 años mientras estaba desnuda en el baño y distribuir esa imagen en redes dedicadas a la generación y circulación de imágenes de abuso sexual infantil, de acuerdo a lo que informa DiarioConurbano.

La policía detuvo al sujeto en su casa de Claypole, donde vivía junto a tres hijos menores y uno mayor de edad.

Según determinó la investigación, iniciada a partir de un informe de una ONG internacional que detecta la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, este hombre filmó a su propia hija cuando se encontraba desnuda y distribuyó las imágenes. Por eso quedó imputado del delito de “producción, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de representación de un menor de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

El juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, dispuso el allanamiento de la vivienda de Claypole y la detención del hombre de 48 años.