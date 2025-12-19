Durante el La Asociación Civil de Padres y Familiares de Personas con Autismo de Almirante Brown, Cardiocongénitas Bonaerense, Mesa Epof Brown, Familias Unidas por el Garrahan y Uturuncos Brown se unieron para dar un mensaje muy claro en virtud de las cercanías con las fiestas: desalentaron el uso de la pirotecnia sonora, además de generar conciencia sobre el exceso en el consumo de alcohol y compartieron recetas saludables.

“Disfrutemos todos de unas fiestas inclusivas donde festejemos todos con respeto, solidaridad y responsabilidad. Queremos decirle a toda la comunidad que destejemos con más luces y menos ruidos”, dijeron los participantes, que realizaron la jornada en la puerta de ese centro de salud de Rafael Calzada.

Durante el encuentro se brindó información sobre salud integral, recetas saludables, uso responsable y cuidados generales en el marco de los festejos de fin de año, destacando la importancia de la concientización en época festiva para las personas con discapacidad, sus familias y animales, promoviendo celebraciones más inclusivas y respetuosas.

La actividad fue realizada por SAPS y EDA del hospital Oñativia, en colaboración con Cardiocongénitas Bonaerense, cuya referente es la licenciada Natalia Miranda.

En Almirante Brown existe la ordenanza 11.416/2019 que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia sonora buscando proteger a quienes afecte este sonido.

Además, profesionales del hospital Arturo Oñativia sumaron la dieta saludable para estas fiestas y el departamento de violencia expresó la problemática del consumo de alcohol. «Fue una jornada plena de concientizacion», dijeron.