El Banco Provincia lanzó una serie de descuentos y promociones para aprovechar durante las vacaciones en diversos destinos de la provincia de Buenos Aires.



Promociones y descuentos para ahorrar más

Hay descuentos del 10% y hasta 6 cuotas sin interés en diversos rubros con tarjetas de crédito, promociones exclusivas en la tienda online Provincia Compras y ahorros con Cuenta DNI, que permite obtener ahorros en comercios de barrio, supermercados, ferias y mercados, gastronomía y muchos rubros más.

Préstamo “Tu préstamo acá: Especial Verano”

Para quienes buscan financiar sus vacaciones, la entidad lanzó “Tu préstamo acá”, un crédito que permite acceder hasta 2 millones de pesos para devolver en 3, 6, 9 o 12 cuotas, con tasas muy competitivas y gestión 100% digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. El préstamo se gestiona directamente con el comercio y se acredita al día siguiente en el home banking o en Cuenta DNI.

Tarjetas

Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Cuenta DNI