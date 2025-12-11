Este sábado Longchamps será sede de la séptima edición de La Noche de la Cultura Popular, un festival que congrega a más de 65 espacios culturales autogestivos y más de 1000 artistas participando en simultáneo. Será de 19 a 1 en el Centro Cultural del Suburbio en Alsina 355 y contará con musica en vivo, espectáculos, intervenciones artísticas y con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca promover la participación de los vecinos de cada ciudad, la articulación entre las instituciones, el arte, la cultura y los barrios, poniendo en valor las producciones culturales, las identidades locales y el patrimonio cultural material e inmaterial. A su vez, se pretende poner en valor y visibilizar el trabajo de las instituciones culturales no formales de la región, nutrir los lazos entre militantes y trabajadores de la cultura, afianzar las construcciones locales, construir organización y redes que permitan la articulación de todo el sector.

Como cada año, el festival se construye alrededor de una consigna que expresa el posicionamiento político de los colectivos participantes. En esta edición, “Cristina Libre” aparece como respuesta a un clima nacional atravesado por denuncias de lawfare y debates sobre la legitimidad del sistema judicial.

El festival es impulsado por el colectivo Somos Cultura Popular, junto a organizaciones y trabajadores de la región que coordinan actividades en cada municipio.

La jornada dará inicio a las 20 hs con la risa y el asombro garantizados por el show de circo/teatro «Payaso 20 Piltrafa». A partir de las 21 hs, el folclore tomará el escenario primero con la reconocida Banda «La Doña Leo» y, media hora después, con la intervención de la Colectiva de Danzas «Raimillas». Los decibeles subirán a las 22 hs con la llegada de «Esencia Primate», banda de rock que promete electrizar al público. El folclore volverá de la mano de Gonza Gallo a las 22:45 hs, antes de que DJ Hermes encienda la pista con música popular para bailar. Además, los asistentes podrán disfrutar de muestras permanentes, incluyendo la exposición de pintura y gráfica del artista Danie Reyes, y la esperada intervención artística «Cristina Libre» de Juanis, artista local.

La programación completa, con un mapa georreferenciado, espacios participantes y propuestas por barrio, está disponible en sus plataformas oficiales. En redes, la cobertura puede seguirse a través de @lanochedelacultura.