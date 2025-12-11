“Todos boca abajo o disparo”. Con esa amenaza, una banda de tres ladrones ingresó a una casa de electrodomésticos de barrio de la calle Dávila, en Llavallol, partido de Lomas de Zamora y se llevó lo que quiso, en una secuencia que quedó registrada en una cámara de seguridad.

Los ladrones bajaron de un Volkswagen Vento y entraron al comercio armados y encapuchados. “Pará”, les suplicaba la víctima en estado de shock. Actuaron con suma violencia, robaron bolsas llenas de mercadería y provocaron destrozos. Un cómplice los esperaba en el vehículo, cargaron los productos en el baúl y escaparon.