Con la cercanía de las Fiestas de Fin de Año y la planificación de la Colonia de Verano, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole lanzó una nueva convocatoria a la solidaridad comunitaria. La iniciativa busca recolectar alimentos y provisiones que permitan a sus residentes y concurrentes disfrutar plenamente de las celebraciones.

Bajo el lema “Ayudanos a preparar las mesas de estas Fiestas y la Colonia de Verano”, la institución convoca a la comunidad a colaborar durante diciembre de 2025 y enero de 2026.

Lo que se necesita:

La colecta se centra principalmente en productos esenciales para la mesa dulce y la hidratación de los residentes y participantes:

Budines

Pan Dulce

Jugos y Gelatinas Light

Los donativos son recibidos todos los días en la sede de la institución, ubicada en Av. Lacaze 3963, Claypole, en el horario de 8 a 18 hs.

Para quienes deseen colaborar económicamente, el Cottolengo Don Orione ha habilitado canales digitales:

Se puede escanear el código QR que figura en sus redes sociales y material de difusión, a través de las aplicaciones Mercado Pago (MP) o Mercado Libre (ML) .

que figura en sus redes sociales y material de difusión, a través de las aplicaciones . También es posible realizar transferencias utilizando el alias: cottolengo.orione.es.

Para obtener más información o consultas, los interesados pueden contactar a los Voluntarios Cottolengo Don Orione Claypole a través de sus páginas de Facebook e Instagram, o llamar al (011) 2206-5500.