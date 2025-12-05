Cuatro personas sufrieron lesiones de diferente consideración como consecuencia del choque entre un auto y un transporte de pasajeros de la línea 177, en el cruce de las calles Lerroux y Presidente Arturo Illia, en un hecho producido en la tarde del jueves.

En la colisión intervinieron un automóvil Volkswagen Gol conducido por una persona y sobre el cual los bomberos voluntarios debieron hacer tareas con una herramienta especial para extraer la puerta del lado del conductor. Tenía heridas propias de un accidente semejante pero no presentaban riesgos para su salud, ni el conductor ni su acompañante.

Entretanto el interno 5321 de la Línea 177, empresa San Vicente, quedó dañado la parte delantera izquierda, pero su chofer no presentaba heridas de consideración. Trabajaron en tareas de auxilio y prevención, Bomberos Almirante Brown, personal de ambulancias municipal y policial de la jurisdicción.