Una mujer de 35 años mató a su novio a puñaladas durante la madrugada de este domingo en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, en un hecho ocurrido en una casa de la calle Alfonsina Storni, a metros del Camino Negro, cuando la Policía bonaerense fue alertada por un llamado de una vecina que advertía sobre una discusión a gritos.

Al llegar al lugar, los policías hallaron a un hombre con varias heridas punzantes, ya sin signos vitales, tendido en el pasillo de ingreso. La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, y presentaba, a simple vista, heridas de arma blanca en las costillas y el rostro, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

La principal sospechosa es la pareja de la víctima, identificada como Jazmín L.R., quien permanecía en la casa cuando llegaron los uniformados. De forma espontánea, confesó que ella había sido la autora del crimen.

Según dijo, su novio, en estado de ebriedad, la había agredido verbal y físicamente, por lo que tomó un cuchillo de la cocina, de mango negro, y se defendió, causándole las heridas detalladas. La mujer fue trasladada de inmediato a una comisaría local. Deberá ser indagada por la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género.

Mientras tanto, la fiscal Sánchez ordenó peritajes en la escena del crimen, el examen del arma homicida y la toma de testimonios, indicó La Realidad Online. En tanto, se espera el resultado preliminar de la autopsia para determinar las lesiones y la mecánica del ataque. Al mismo tiempo, se aguarda el resultado del análisis toxicológico de la víctima y la detenida.

Por el momento, las fuentes indicaron que no se constataron denuncias previas o antecedentes de violencia de género. La mujer detenida será indagaba este lunes por la mañana.