Unas 16 dotaciones de bomberos trabajaron desde la madrugada de hoy para mitigar el fuego producido en dos fábricas de plásticos ubicadas en las calles Gabriela Mistral al 100, esquina Emerson, cerca del cementerio de Lomas de Zamora, donde al menos dos casas vecinas a las fábricas deberán ser derrumbadas porque quedaron inhabitables, incluso una de ellas sufrió el colapso del techo. Una es una fábrica de envases plásticos llamada Tecno Envase y otra de las siniestradas es una compañía de inyección, que fabrica juguetes de plástico.

A las 2.30, con la llegada de la primera dotación “tuvimos que evacuar casi toda la manzana completa y viendo después que logramos controlar la situación algunos vecinos fueron regresando a sus viviendas, salvo los vecinos de las casas contiguas a las fábricas”, dijo el jefe de bomberos de Lomas de Zamora. “Bomberos me dijo que ante de que derrumben la casa agarre mis cosas. No quedó nada, está inhabitable”. Y agregó: “Hablé poco y nada con el encargado de la fábrica, porque la verdad que no los conozco. Creo que el dueño cambió. Es un inquilino me parece”.

Una de las vecinas afectadas fue Melanie, cuya vivienda quedó inhabitable por el derrumbe del techo de dos habitaciones y un baño, ya que vive en una casa lindante con una de las fábricas incendiadas y salvó su vida de milagro. “Pude salir justo”, dijo en Radio Mitre.

“Yo me di cuenta que el fuego comenzó a las 2 de la mañana, hacía 20 minutos más o menos que me había dormido, no estaba ni enterada. Empecé a escuchar ruidos, me desperté y dije ´bueno, me están entrando a robar´ y llamé a mi vecino, fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. Le dije que por favor se fijara en el fondo de mi casa o en el techo, si veía alguien y no me contestaba, le mandé audios a mi hermana“.

Ingresaron con máquinas pesadas del municipio para retirar las estructuras (escombros, hierros, chapas) con la finalidad de llegar al foco del incendio, que continuaba hasta media mañana de este lunes.