La Municipalidad de Almirante Brown anunció un nuevo convenio con ópticas para facilitar el acceso a productos de protección visual.

El acuerdo fue celebrado con diversas ópticas del distrito, que ofrecerán a los vecinos un 20% de descuento en la compra de anteojos de sol seleccionados. Esta iniciativa busca, por un lado, cuidar la economía de los brownianos y, por otro, fomentar el consumo y apoyar al comercio local en las distintas localidades del partido.

Para acceder al beneficio, los interesados solo deben dirigirse a cualquiera de los locales adheridos y mencionar el programa «Brown Ahorra». Se recomienda consultar en el comercio la disponibilidad de productos y las condiciones específicas de la promoción.

Ópticas Adheridas y sus Direcciones: