El sábado el arte de Almirante Brown brillará con la «Noche de las Galerías». Desde las 17:00 hs, museos, centros culturales y espacios independientes de todo el distrito abrirán sus puertas para que vecinos y visitantes puedan recorrer, descubrir y disfrutar del talento local. La iniciativa tiene como objetivo central acercar la producción artística local a la comunidad, brindando un espacio de encuentro y disfrute.

Los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer, descubrir y disfrutar de una amplia variedad de muestras, que exhibirán los talentos emergentes y consolidados del «arte browniano». Desde la pintura y la escultura hasta las instalaciones y proyectos multidisciplinarios, la noche promete ser un vibrante muestrario de la riqueza creativa del municipio.

El recorrido comienza en Adrogué, donde el Museo de Arte Contemporáneo (MACAB) abrirá sus puertas desde las 18 hs con la Muestra «Talentos», en el marco de la 5ta edición «Todo que ver…», que exhibirá trabajos de alumnos de diplomaturas y talleres. Cerca de allí, el Centro Cultural Bijou (Bartolomé Mitre 995) expondrá la obra de Adriana Giannoni y su colección permanente de 19 a 21 hs.

En Burzaco, el arte se despliega en tres puntos clave: el Espacio Cultural El Derrumblé (E. de Burzaco 716) presentará la muestra de Jessica Morales de 18 a 21 hs. Paralelamente, el Centro Cultural Los Bemoles (Av. Espora 4417) exhibirá las creaciones de Vivi Ferreira y Maria Rosa Gomez de 19 a 22 hs. Finalmente en la localidad, El Refugio Espacio y Casa Cultural (Alsina 1655) tendrá abierta la exposición de Sergio Martinoia entre las 18 y las 20 hs.

El circuito continúa en José Mármol, donde el Espacio Abierto (25 de mayo 761) reunirá el trabajo colectivo de Heber Martínez, Grisel Marlene Flores, Cecilia Del Pilar Nuñez, Florencia Agustina Pérez y Candela Nuñez de 18 a 20 hs.

Hacia el sur del partido, la Casa de la Cultura Ministro Rivadavia (Motti de Muesca 394) será una parada obligatoria desde las 17 hasta las 21 hs para ver «Mapas cotidianos» de Mechu Vallejos y Damián Calvis. Mientras que en Glew, el Espacio Cultural El Terraplén (Garibaldi 1050) ofrecerá una doble propuesta: música en vivo con un Trío de cámara interpretando «Música de películas» y la exposición de Yésica Aldunate, todo de 18:30 a 20:30 hs.

Por último, en Longchamps, el Estudio Ozean (Dihel 1765) cerrará la noche de 18 a 22 hs con una muestra colectiva de Mónica Soria, Mónica Collet, Eki Besada y Laila Bigas.

La actividad facilitará a la comunidad poder disfrutar de la variada propuesta cultural que reafirma el talento artístico de Almirante Brown.