En el centro de Adrogué hay una de las construcciones más pintorescas de Almirante Brown: el castillo Castelforte. Es que la mansión, construida en 1874 por el ingeniero italiano José Canale, está inspirada en un palacio bizantino del siglo XIII, de la antigua Villa Castelforte, ciudad donde nació su creador.

Castelforte es uno de los puntos turísticos más visitados de Almirante Brown. Allí funcionan un museo y organizan visitas guiadas en las cuales los vecinos pueden recorrer sus misteriosos tuneles.

Este sábado el castillo ubicado en Rolsales 1521 vuelve a abrir sus puertas. Desde las 17 sin reserva previa el ingteso e spor orden de llegada. La entrada es un bono controbicacion de 5000 pesos y lo recaudado se destinará al manteniendo del lugar.

Originalmente el castillo estuvo emplazado en medio de un extenso parque surcado por caminos arbolados -hoy limitado por la calles Cerreti, Brown y Rosales-, donde Canale levantó también una capilla, un refugio de guardabosque y hasta un antiguo polvorín a imagen y semejanza del original con dos entradas principales: la Porta Príncipe, frente a la Plaza Brown y la Porta Brindisi, en la esquina frente a Plaza Espora.



Si bien el edificio reconstruido hacia 1890 conserva gran parte de su estilo original, seguramente el punto más atractivo es una serie de túneles, de los cuales puede visitarse sólo uno, con entrada en el edificio y un recorrido de cincuenta metros aproximadamente que, según relatos locales, habrían comunicado con la iglesia, la Municipalidad, la comisaría y hasta la estación de trenes.

Hay muchas conjeturas sobre los túneles. Algunas dicen que Canale recorría los 100 metros que lo depositaban en la plaza para lanzar cañonazos en fechas patrias o que el túnel unía Castelforte con el hotel La Delicia, también construido por Canale a pedido de Adrogué, un lugar muy conocido porque personajes ilustres como Domingo Faustino Sarmiento o Jorge Luis Borges lo elegían para veranear.

Esos misterios podrán ser recorrido en esta actividad cultural.