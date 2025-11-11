Un joven de 27 años murió y dos de sus hermanos resultaron heridos al ser atacados a cuchilladas por dos vecinos con quienes discutieron luego del partido entre Boca y River este domingo por la noche, en un hecho ocurrido en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

Mauro Ezequiel Torres se llamaba el joven asesinado y sus hermanos, Alexis Lautaro Torres, de 23 años, y Nahuel Alan Torres, de 29, fueron heridos durante los ataques. Momentos antes los criminales habrían atacado a uno de los familiares de las víctimas, ya que tenía colocada la camiseta del Xeneize, en un hecho ocurrido en Nueva Escocia al 1300, casi en el cruce con Guatemala, de Luis Guillón.

El hecho se produjo en la noche del domingo, cuando los dos agresores, de 25 y de 17 años, y que también serían hermanos, habrían atacado a un pariente de las víctimas porque llevaba puesta la camiseta de Boca.

A la víctima fatal la llevaron de urgencia al Policlínico Sofía Terrero Santamarina, pero Mauro ya ingresó sin vida al centro sanitario de Monte Grande. Y revisaron a los heridos, que están fuera de peligro. Alexis Lautaro tenia heridas en el antebrazo izquierdo y Nahuel Alan en la espalda y en el cuello.

Peritos de la Policía Científica revisaron a la víctima fatal y determinaron que presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda (que le habían afectado el pulmón izquierdo) como en la región torácica. Ahora efectivos policiales realizan tareas de inteligencia en la zona para dar con los asesinos.