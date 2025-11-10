Familiares de una joven de 14 años que falta de su casa de Don Orione desde hace tres días dieron a conocer la búsqueda de Morena Jazmín Giménez, una búsqueda que también se difunde a través del Municipio de Almirante Brown y de la ONG Missing Children.

Quienes la hayan visto pueden comunicarse a través del Wassap de Missing Children: 114.157.3101 o al COM de Almirante Brown al 2206-1300/1355.

Buzo rosado, zapatillas blancas y mochila negra llevaba la joven cuando salió de su casa, la semana pasada, sin que hasta el momento su familia tenga noticias ciertas sobre su paradero.

Aparentemente, la habrían visto en la zona de Burzaco el pasado viernes, pero es un dato que no pudo ser confirmado. Y por eso la familia intensifica la búsqueda para dar con la joven.