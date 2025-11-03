Con obras que abracaron el tramo que va desde la rotonda El Vapor, que próximamente será refaccionada y puesta en valor, hasta la avenida Juan XXIII, en Burzaco, atravesando el Viaducto Papa Francisco, el gobierno provincial en conjunto con el Municipio de Almirante Brown finalizaron la segunda etapa de la renovación integral de la Ruta 4, una obra clave que mejora la transitabilidad, la seguridad y la circulación en uno de los corredores viales más importantes de la región.

Actualmente se están incorporando mobiliario urbano y nuevas paradas de colectivo. “Seguimos trabajando junto a la Provincia para transformar y poner en valor los accesos y corredores viales más importantes de nuestro distrito, mejorando la transitabilidad y la seguridad de nuestros vecinos”, destacó el intendente Mariano Cascallares quien valoró el permanente acompañamiento del gobernador Axel Kicillof.

Las mejoras en este sector incluyeron la instalación de luminarias con tecnología LED a lo largo de toda la traza, obras hidráulicas, demarcación de calzadas, colectoras y hasta la construcción de un nuevo puente peatonal en la zona de Ameghino y Vallejos. Este puente, de gran estructura de hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, superando la del Viaducto Papa Francisco (de 5,10 metros), lo que permite una óptima circulación de vehículos de gran porte. Además, dispone de descansos intermedios, rampas de accesibilidad, iluminación y barandas de seguridad.

La primera etapa de la obra comprendió el tramo que va desde Donato Álvarez, en el límite con Quilmes, pasando por Claypole hasta Burzaco y la rotonda El Vapor. Finalmente, desde la comuna de Brown indicaron que resta ejecutar una tercera etapa de aproximadamente dos kilómetros que se extenderá desde Juan XXIII hasta Capitán Moyano, en el límite con Lomas de Zamora.

De esta manera, Provincia y Municipio concluyen así una intervención estratégica histórica y muy esperada que no solo mejora la conectividad y la seguridad vial, sino que también eleva la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos que circulan a diario por la Ruta 4.