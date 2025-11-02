El Municipio de Almirante Brown y la Policía Bonaerense vienen profundizando los operativos de control y prevención vial, y también antipicadas en diferentes puntos de nuestro distrito especialmente en horario nocturno y durante las madrugadas.

Un operativo especial tuvo lugar anoche en el marco de la festividad de «Halloween» por lo cual se dispusieron rigurosos controles que fueron rotativos en puntos considerados clave como el Circuito de Glew, toda la zona de las calles Chiesa y Rivadavia en la localidad de Longchamps, la avenida Eva perón y arterias aledañas en Don Orione; y toda la zona de la Plaza Brown de Adrogué.

De estas acciones participaron diferentes cuerpos de la Policía Bonaerense utilizando por ejemplo motos de alta cilindrada junto a móviles policiales y a agentes viales del Municipio bronwiano. También se efectuaron controles en comercios a la venta ilegal de alcohol.

En ese sentido, el intendente Mariano Cascallares indicó que «como lo venimos haciendo en forma permanente, anoche seguimos profundizando los operativos viales preventivos con controles antipicadas y a la venta ilegal de alcohol en numerosos puntos de Alte Brown».

El jefe comunal finalizó sosteniendo que «en Alte Brown tenemos una fuerte decisión política de continuar profundizando estas acciones preventivas que apuntan a cuidar a nuestros vecinos en los barrios y en las localidades».