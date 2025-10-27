El Conurbano bonaerense reafirmó su histórico apoyo al peronismo en las recientes elecciones legislativas nacionales, con Fuerza Patria (FP) logrando la victoria en la Tercera Sección electoral. Si bien la distancia se mantuvo en niveles altos en varios distritos, no fue suficiente para evitar la sorpresiva derrota del frente peronista a nivel provincial y para que la Libertad Avanza pudiera revertir la penosa elección del 7 de septiembre. El partido de Javier Milei no sólo logró sumar votos a su propuesta política, sino que además contó con la pérdida de votos de Fuerza Patria en la mayoría de los distritos.

En Almirante Brown, FP se ubicó primera con el 49,14% de los votos contra el 33,65 de LLA, o sea una diferencia de casi 16 puntos porcentuales; en Lomas de Zamora, FP ganó con el 48,28%, revalidando su liderazgo con una ventaja sólida de más de 13 puntos sobre LLA, que alcanzó el 35,03%. Similarmente, en Avellaneda obtuvo el 47,32%, en Quilmes el 45,7%, en Lanús el 45,12% y en San Vicente el 47,63%. En todos estos casos, Fuerza Patria retuvo la primera minoría, lo que marca su continuidad como la fuerza dominante en el cordón sur bonaerense.

Sin embargo, en comparación con los comicios de septiembre, FP retrocedió en sus porcentajes de votos, mientras que LLA creció su caudal de apoyo. En Almirante Brown, FP retrocedió 5,09 puntos mientras LLA creció 5,29 puntos, reduciendo la diferencia en 10,38 puntos (de 25,83% a 15,45%) y así el oficialismo de Mariano Cascallares obtuvo casi 14 mil votos menos que en septiembre al pasar 163.164 votos a 150.981, mientras que la LLA subió unos 20 mil, de 85.424 votos a 103.475.

Un caso similar fue en Avellaneda, donde FP cayó 14,72 puntos (de 62,04% a 47,32%) y LLA subió 8,52 puntos (de 27,53% a 36,05%), provocando que la brecha se achicara en 23,24 puntos (pasando de 34,51 a solo 11,27 puntos).

El escenario de competencia se hizo más estrecho también en los distritos con victorias más ajustadas. En Lanús, la diferencia entre las dos primeras fuerzas se achicó en 9,09 puntos (de 17,38 a 8,29 puntos), con FP retrocediendo 7,80 puntos y LLA avanzando 4,66 puntos. En Lomas de Zamora, Fuerza Patria perdió casi 20 mil votos en siete semanas, pues bajó de 188.155 votos a 168.988. En cambio, la Libertad Avanza tuvo un destacado crecimiento de 95.357 votos a 122.596.

En San Vicente, la distancia se redujo a 11 puntos porcentuales muy por debajo de los 40 puntos se septiembre y en Quilmes, la ventaja de FP también se redujo a poco más de 8 puntos porcentuales respecto a los más de 17 puntos de diferencia que había logrado en septiembre.

Finalmente, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) se mantuvo como una tercera fuerza estable o con un leve crecimiento en varios distritos, pero sin alterar el pulso de la polarización entre FP y LLA.

La sorpresa fue Esteban Echeverría, donde LLA obtiene el triunfo con 36 por ciento de los sufragios contra casi 28 de FP. La diferencia la marcó la candidatura a diputado nacional, de Fernando Gray, uno de los grandes derrotados, que no sólo no consiguió una banca en la Cámara de Diputados sino que La Libertad Avanza se impuso a nivel local y quedó tercero en su propio distrito.

Según datos oficiales, difundidos apenas terminó el escrutinio, la participación en el proceso electoral fue del 67,85%, uno de los valores más bajos a nivel nacional desde el retorno de la democracia, pero fue mayor que en las elecciones del 7 de septiembre en la cual fue de apenas el 60,98%, sobre un padrón formado por 14.376.592 votantes, que incluyó a 13.361.359 nativos y 1.015.233 extranjeros.