El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown llevará a cabo un nuevo Operativo Gratuito de Zoonosis con jornadas intensivas de castración en la localidad de Glew durante las próximas semanas.

El operativo está destinado a perros y gatos a partir de los 5 meses de edad. Se recuerda a los vecinos que, por orden de llegada, se castran animales preñados o en celo por igual.

El primer punto será la Sede Operativa ubicada en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade, y se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, con un cupo de 50 animales diarios.

Posteriormente, el 3 de noviembre, el operativo se trasladará al Centro Comunitario Clarita, en la intersección de Intendente Arreghini y del Valle, con un cupo ampliado a 100 animales.

Finalmente, la última sede será la Sociedad Italiana Glew, en Aristóbulo del Valle 138, desde el 4 al 7 de noviembre, también con 50 cupos diarios disponibles.

La atención se brindará por estricto orden de llegada. Para garantizar la seguridad de las mascotas y la eficiencia del operativo, es fundamental que los vecinos cumplan con las siguientes indicaciones:

La persona responsable del animal deberá registrarse a las 7:30 horas, presentando a la mascota. Es crucial tener en cuenta el límite de animales: se permite un animal por persona. Si se necesita castrar más de uno, será indispensable que venga acompañado por un adulto por cada animal adicional.

Un requisito es el ayuno previo: perros, perras, gatos y gatas deben tener un ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos antes de la cirugía para prevenir cualquier complicación. En cuanto al traslado, los perros y perras deben acudir con su correa y collar. Para los gatos y gatas, es obligatorio transportarlos desde el hogar dentro de una bolsa de red (como las de cebollas). También se acepta un transportador adecuado, siempre que sea seguro, esté bien ventilado y se le coloque una manta o toalla para la comodidad del felino.

Finalmente, se solicita llevar una manta o abrigo para cada animal para asegurar su cuidado y recuperación post-operatoria.