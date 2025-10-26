Con el debut de la boleta única, desde las 8 de la mañana se desarrollan los comisiones considerados la primera gran prueba electoral para el gobierno de Javier Milei. En Almirante Brown y la región la jornada se esta desarrollando con normalidad, casi sin demoras en las mesas debido a que un bajo porcentaje del padrón se acercó temprano a votar en estos comicios sin cuarto oscuro en los cuales se eligen diputados nacionales en Provincia y diputados y senadores nacionales en otros distritos.

«Viene muy tranquila la mañana», dijo un presidente de mesa de una escuela de Calzada que abrió cerca de las 8.15 sin ninguna dificultad. En general los cuartos oscuros oficiaron de recinto donde se armaron las mesas y los gabinetes de votación y la gente, salvo algunos casos, sufragó sin dificultad.

A medida que fue avanzando la mañana se vieron algunas filas en las mesas. En algunas escuelas se dispusieron todas las mesas en fila con los biombos de votación en frente. «Es más cómodo este sistema de votación y creemos que puede acelerar el proceso», dijo un presidente de mesa de una escuela de Lomas.

En Escalada un grupo de vecinos recordó que en la puerta de la Escuela 45 que allí debería votar el fotógrafo Pablo Grillo, herido por un gendarme con un disparo de gas lacrimógeno mientras cubría la represión de Milei a los jubilados. «¿Vas a votar a los verdugos de tu vecino?», se preguntaron en una pancarta ubicada en la plazoleta frente a la escuela «Luis Piedrabuena» del distrito de Lanús.

Buenos Aires renueva 35 de sus diputados nacional en el Congreso Nacional. Las provincias que renovarán hoy sus bancas en el Senado son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.