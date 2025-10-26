La Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente del Ministerio del Interior, confirmó el primer dato de participación de la jornada electoral: hasta el mediodía, había votado el 23% del padrón en las elecciones legislativas 2025.

el porcentaje de concurrencia a las urnas hasta las 12:00 horas es sensiblemente más bajo si se lo compara con los registros de las últimas elecciones nacionales.

La cifra marca una caída significativa respecto a la última elección legislativa. En 2021, para el mediodía, la Cámara Nacional Electoral había informado una participación del 30,5% del padrón.

Asimismo, el número también es inferior al registrado en las elecciones presidenciales del año pasado. En las generales de 2023, a las 12:00 horas ya había sufragado el 29,6% del padrón, mientras que en las PASO de 2023 a esa misma hora lo había hecho el 28%.

Las mesas de votación continúan abiertas hasta las 18:00 horas en todo el país.