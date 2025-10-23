La Municipalidad de Almirante dará un taller práctico y creativo de cine enfocado en el uso del teléfono celular. El taller, de carácter gratuito y sin inscripción previa, se dictará durante dos jornadas: los días martes 4 y 11 de noviembre, de 16 a 18 horas.

Bajo la dirección de Marcelo Italiano, esta propuesta busca democratizar la producción audiovisual, enseñando a los participantes a filmar, editar y producir cortometrajes utilizando únicamente sus dispositivos móviles.

La actividad está especialmente recomendada para docentes, estudiantes y creadores de contenido que deseen potenciar su mirada cinematográfica y mejorar la calidad de sus producciones.

La capacitación abordará contenidos esenciales para la creación de material audiovisual de calidad. Entre los temas a desarrollar se encuentran:

Técnicas de filmación específicas para dispositivos móviles.

Principios de composición, manejo de luz y optimización del sonido.

Edición rápida utilizando aplicaciones gratuitas.

Ejercicios prácticos que culminarán con la realización de cortometrajes.

Según los organizadores, el objetivo principal del taller es que los asistentes adquieran la confianza, la técnica y la narrativa necesarias para generar material audiovisual con calidad profesional, eliminando la necesidad de invertir en equipos costosos.

La entrada será libre y gratuita, sin inscripción previa.