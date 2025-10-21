El presidente Javier Milei dio por finalizada la campaña en la provincia de Buenos Aires. El mandatario canceló toda su agenda de actos en el distrito más importante del país y dejó solo a su primer candidato, Diego Santilli, quien quedó al frente de la última y decisiva semana de cara a las legislativas luego de la salida de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura una vez que se comprobaran sus vínculos con el narcotráfico.

«Javier está intratable», dijo una fuente del gobierno para graficar el momento que vive el presidente. «Está enojado y cansado», reconocen en su círculo más cercano, luego de una serie de fallidas cuestiones: la reunión con Trump y las declaraciones lapidarias del presidente de Estados Unidos, los viajes incesantes al exterior y en el interior, más un dólar que escala sin freno y una economía deprimida dibujaron un panorama desalentador para Milei.

A la misión imposible de levantar una derrota fuerte en Provincia, el escándalo narco de Espert con el que debe lidiar Diego Santilli, el desorden de una campaña que está a cargo del libertario Sebastián Pareja y declaraciones que no ayudan en la previa de la votación.

Según publica el diario Ámbito Financiero, Milei analizó encuestas el domingo en Olivos, con un panorama de derrota y lo bajaron de otra caravana por el Conurbano y de un viaje a Salta. Ahora, el tramo final de la campaña será monopolizado por Santilli. La recorrida se limitará a un acto en Córdoba el martes y al cierre final en Rosario el jueves. En los dos actos se espera que hable, aunque algunas voces dentro del gobierno sugieren limitar el discurso.

Luego de bajarse de su viaje a Salta el gobierno salió con un comunicado: «En los últimos días han circulado versiones de que el Presidente no viajaba a la provincia de Salta por cuestiones de seguridad. Queremos clarificar que la decisión de no ir a Salta responde estrictamente a una decisión de estrategia electoral que nada tiene que ver con las garantías de seguridad en la provincia. No solo confiamos plenamente en el gobernador Sáenz sino que ha sido un aliado estratégico para que la agenda del Presidente avance en el Congreso», difundieron en un comunicado desde el gobierno nacional desmintiendo a su propia candidata en Salta. El gobernador Sanz salió a decir hace pocas semanas la lapidaria frase: «Milei me cagó con el tema de las obras»