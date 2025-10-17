Un joven de 22 años identificado como Kevin Nahuel Alejandro Puddini Álvarezfue detenido acusado de haber participado en un violento robo a una gomería ocurrido en mayo de 2024 en la localidad de Burzaco, en el que amenazaron de muerte al comerciante por emparchar las ruedas de patrulleros policiales, informaron desde la fuerza.

De acuerdo con el relato de los hechos, tres individuos ingresaron a la gomería “Tito”, ubicada en Avenida República Argentina,y amenazaron al propietario con armas de fuego. Se consigna que se efectuaron disparos sin resultar herido el damnificado, quien logró huir del lugar. Los asaltantes sustrajeron dinero en efectivo y un parlante antes de escapar.

Posteriormente, los individuos regresaron al comercio en motocicletas y profirieron nuevas amenazas al comerciante. En la causa consta que las amenazas incluyeron frases como: “Vos sos buchón de la gorra, le emparchás los patrulleros, ya vas a ver, te va a caber”, lo que habría llevado al dueño a cerrar permanentemente su negocio.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Almirante Brown, con el fiscal Leonardo Esteban Kaszewski, y el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de la doctora Laura Verónica Ninni, ambos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.