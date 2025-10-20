Un total de once personas resultaron heridas en tres siniestros viales, registrados en la Avenida Espora y Blas Parera de Burzaco, dónde chocaron tres vehículos; en Yapeyu y Languenhein, Longchamps, dónde chocaron una combi y un camión y en Virrey Vértiz y Catamarca, en el barrio San José, donde chocaron dos autos.

También hubo un accidente en José Mármol, donde el chofer de un camión que transportaba pollo perdió el control del rodado y no pudo evitar chocar los postes del tendido de cables y un auto que se encontraba estacionado frente a una vivienda ubicada en 30 de Septiembre y Lavalle, de José Mármol. Algunas versiones indicaron que el conductor del camión se habría descompensado. «Mi compañero se descompensó. Cuida al camión como si fuera de él», dijo un empleado de la firma Sapucay, la misma que empresa a la que pertenece el vehículo siniestrado.

Cómo consecuencia del impacto provocó daños que requirieron la presencia de Bomberos Almirante Brown que realizaron tareas de prevención, con el apoyo de personal policial jurisdiccional.