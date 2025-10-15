Una mujer de 61 años y un hombre de 62 fueron encontraron muertos por los Bomberos de Almirante Brown, que acudieron al llamado de un incendio ocurrido en la calle Falucho, de Claypole, en el límite con Rafael Calzada.

«El terrible hecho está siendo investigado por la policía y ocurrió en medio de un incendio que se desarrollo en una vivienda ubicada en Falucho al 4400, de Claypole», dieron a conocer los Bomberos. «En momentos en que Bomberos Almirante Brown realizaba las tareas de extinción, encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre sin vida, panorama que inmediatamente fue informado a las autoridades», dijeron.

El hecho ocurrió en la tarde del martes. En esa vivienda, el hombre, llamado Alberto Juárez, habría asesinado a la mujer tras lo cual incendió la vivienda. El fuego o el humo lo afectó y él también falleció. El hombre habría tenido un intento se suicidio hacía unos días.

«El hombre le pegaba a la señora: ella contaba en la verdulería», dijo una vecina respecto de Marisa, una de las víctimas del trágico suceso de Claypole.