La inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%, según los datos difundidos este martes por el INDEC. Con este incremento, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en lo que va del año y del 31,8% interanual, marcando una desaceleración respecto de los meses previos.

De acuerdo con el informe oficial, la división que más aumentó fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un 3,1%, impulsada por los ajustes en las tarifas de servicios públicos. En contraposición, el rubro “Restaurantes y hoteles” fue el de menor incremento, con apenas un 1,1%, lo que podría reflejar una retracción del consumo en ese sector.

Otros rubros que superaron el 3% fueron alquileres y educación, servicios esenciales para la clase media, uno de los sectores más afectados por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023.

Por regiones, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, donde se destacó Transporte. A nivel de categorías, los precios regulados lideraron los aumentos con un 2,6%, seguidos por los estacionales (2,2%) y el IPC núcleo