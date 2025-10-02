El Club Atlético Temperley presentó una nueva camiseta de color rosa con un propósito de concientizar y promover la prevención del cáncer de mama. El «Gasolero» estrenará oficialmente la camiseta este domingo a las 15:30 en el Estadio Alfredo Beranger, cuando reciba a Chicago por la última fecha del Torneo Nacional.

La iniciativa se enmarca en «Octubre Rosa», el mes internacional de la concientización. La presentación oficial se complementó con una campaña educativa que busca aprovechar el poder de convocatoria del club para generar conciencia en la comunidad. Se instaló un stand interactivo con charlas informativas y juegos educativos, y se entregó una guía con el paso a paso para realizar la autoexploración mamaria, una herramienta clave para la detección temprana.

Además, se dedicó tiempo a desterrar mitos a través de la información responsable, recordando la importancia de los controles médicos anuales y haciendo hincapié en que el cáncer de mama también puede afectar a hombres.

Figuras del club, incluyendo a jugadores como Gabriel Hauche y Adrián Arregui, y el presidente Alberto Lecchi, acompañaron activamente esta causa.

La nueva camiseta rosa, lanzada como el símbolo de esta campaña, ya está disponible para los socios e hinchas. La institución organizó incluso un sorteo para elegir a los modelos oficiales que participaron en la producción de fotos, reforzando la participación de la comunidad en la difusión del mensaje. Los que deseen adquirir esta prenda especial pueden encontrarla en Celemanía, la tienda oficial del club, ubicada en Av. 9 de Julio 360, Temperley, y los socios cuentan con precios especiales para llevar los colores del club y el mensaje de prevención a todas partes.