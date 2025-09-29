“Ema fue, es y será amor”. Con esta profunda convicción, Laura Sánchez organiza un Festival Solidario el sábado 4 de octubre en Longchamps para conmemorar el día de nacimiento de su hija, Ema, la joven de Longchamps que se quitó la vida hace dos años tras la difusión no consentida de un video íntimo. El festival no solo busca recordarla en el día que cumpliría 18 años, sino que también transforma el dolor en acción, recaudando alimentos para un comedor y manteniendo viva la lucha contra la violencia digital que Ema dejó como legado.

La cita será el sábado 4 de octubre, en Adolfo Alsina 355, Del Suburbio, Longchamps, desde las 14 y hasta las 18. La entrada es un gesto de ayuda: se solicita un alimento no perecedero a modo de colaboración. Además de la música en vivo con artistas invitados, el festival contará con una feria de artesanos, una clase abierta de folclore y un divertido Campeonato de Truco, cuya inscripción se realiza aportando leche larga vida, un paquete de cacao o azúcar.

El festival es un reflejo de la pasión de Ema por la primavera y su fuerte conciencia social, según explica su madre. “El 4 de octubre es el día del nacimiento de Ema, el día que ella llegó a mi vida. Ella nació en primavera y amaba la primavera”, relata Sánchez. Por ello, el evento se diseñó como “una fiesta celebrando su paso por este mundo”, con un fin solidario: juntar alimentos para quienes más lo necesitan.

“Qué mejor excusa para juntar cosas, para ayudar a un comedor, algo que también a ella le gustaba mucho”, asegura Laura. El espíritu es pasar una tarde con amigos y en familia, con mucho amor, tal como Ema lo hubiera deseado.

Aunque el festival se centra en la celebración y la solidaridad, también es un punto de encuentro para seguir impulsando el legado de Ema: la concientización sobre la violencia digital.

Laura Sánchez confiesa que el motor para continuar es la promesa de que el mundo conozca a su hija a través de su activismo. “El mundo la va a conocer a través mío porque ella ya no está físicamente”, afirma. Por ello, la celebración también reivindica el avance de la guía y el proyecto de ley que lleva el nombre de Ema, enfocados en la prevención y el abordaje de la violencia digital en escuelas y familias.

“Sigo celebrándola… Y bueno, también es un poco celebrar todo esto que está pasando con el legado que de alguna forma nos dejó, que es la guía, la ley… resignificar su vida”, dice Sánchez.

La celebración del 4 de octubre es para Laura una afirmación de la relación inquebrantable: “Yo voy a ser su mamá toda la vida. El hecho de que ella ya no esté físicamente no significa que ella no es mi hija”.

Más info: @ema_almamia