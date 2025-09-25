Se dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos acusados por el brutal triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en una casa de Florencio Varela.

Fuentes del caso confirmaron los nombres de los dos hombres y dos mujeres implicados en los crímenes. Tras el hallazgo de los cuerpos fueron detenidos cuatro peruanos: Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva. Dos de ellos fueron sorprendidos limpiando sangre en la escena del crimen, mientras que los otros estarían relacionados con un inmueble vinculado a una organización narco.

Todos los sospechosos se encuentran alojados en la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza y se espera que se les tome declaración indagatoria en las próximas horas. Mientras tanto, la investigación continúa con la búsqueda de un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que, según la principal hipótesis, sería el líder de la organización narco para la que operaban y el presunto autor intelectual del hecho.