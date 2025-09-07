Una tradición de las elecciones. En Lomas de Zamora un hombre fue detenido al presentarse a votar a una escuela en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Tenía orden de captura vigente desde 2020 por el delito de robo agravado bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”.

La detención se concretó este domingo por la tarde en la Escuela Secundaria N°56, ubicada en la calle Ayolas 1135, en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. La investigación que derivó en su captura se enmarca en la causa caratulada “robo agravado” de 2020.

La UFI N°7, dirigida por el fiscal Sebastián Andreoli, es la encargada de impulsar la acción penal en la que interviene el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la dirección de la jueza Laura Ninni y con intervención de la secretaría del doctor Pablo Daniel Bravo.

El hecho por el cual el prófugo era buscado desde hacía más de cinco años ocurrió el 6 de julio de 2020 en Lanús. Según consta en el expediente, la víctima circulaba en un Fiat Fiorino transportando varios bultos con insumos destinados a la confección de ropa interior femenina. Al llegar a El Plumerillo y Ariza, el vehículo fue interceptado por dos sospechosos armados.

Los asaltantes obligaron al conductor a descender del utilitario y se apoderaron no solo del vehículo, sino también de la mercadería que llevaba consigo, un teléfono celular, dinero en efectivo y varios cheques. Luego, escaparon.

En Quilmes, dos detenidos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires procedió a la detención de L.M.A., de 38 años, quien era buscado por el delito de privación ilegítima de la libertad. El despliegue policial se organizó en torno a la información oficial que indicaba que el individuo debía presentarse a votar en la Escuela EP N°35 / ES N° 78, ubicada en la calle Craviotto N° 2630 de Quilmes. Personal policial de la DDI Quilmes se apostó en el establecimiento bajo modalidad encubierta y en cuanto L.M.A. arribó al lugar para ejercer su derecho al voto, personal policial procedió a su detención sobre la vía pública. El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.

También en Quilmes, se realizó la detención de D.D.J., de 38 años, quien se encontraba imputado por abuso sexual agravado. El operativo se efectuó a instancias del Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes. Con el dato de que el prófugo debía presentarse a votar en la Escuela EP N°2 – ES N° 42, ubicada en la calle 806 N° 2374 de Quilmes lo esperaron hasta que llegó a votar y lo atraparon. Quedó preso.