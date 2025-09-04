De un club de José Marmol al Napoli. Francisco Baridó, el joven talento oriundo de la localidad de Almirante Brown, sigue construyendo su meteórica carrera en el fútbol europeo. Con solo 17 años, el volante ofensivo acaba de firmar un contrato por tres temporadas con el Napoli, uno de los clubes más importantes de Italia, dejando atrás su breve paso por la cantera de la Juventus.

Surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, Baridó se destacaba desde muy chico por su impresionante técnica, su capacidad para el uno contra uno y su potente pegada. Estas cualidades le valieron ser una de las grandes promesas del club de La Ribera y hasta llegar a vestir la camiseta número 10 de la Selección Argentina Sub-17 en el Sudamericano de la categoría.

Como la mayoría de los jugadores que llegan a Primera, jugó al baby en un club del barrio y en la actualidad su talento no pasó desapercibido para los cazatalentos europeos, y a principios de 2024 la Juventus lo fichó utilizando la “patria potestad”, un mecanismo legal que permite a los padres romper el vínculo de un jugador juvenil con su club de origen si este aún no tiene un contrato profesional.

Ahora, tras no renovar con la “Vecchia Signora”, el mediocampista ofensivo que ya fue convocado a la Selección Argentina Sub 17 para jugar el Sudamericano de la categoría, se prepara para un nuevo desafío en el Napoli.

Por otro lado, de cara al Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre de este año en Qatar, el mediocampista ofensivo podría ser convocado por Diego Placente, director del equipo nacional. Estos logros de Baridó es una clara muestra del potencial que tiene, y seguramente seguiremos escuchando hablar de él en los próximos años.