El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerrará este jueves la campaña de Fuerza Patria con visitas a Merlo y Lomas de Zamora, mientras que por la tarde retomará una vieja estrategia proselitista al encabezar una charla y “mateada” con vecinos en La Plata.

La actividad comenzará en Merlo, dentro de la Primera sección electoral. Luego, la comitiva oficial se trasladará a Lomas de Zamora, donde Kicillof recorrerá a las 14 la obra en construcción de la Escuela Especial N°508 «Hermandad Latinoamericana», junto al intendente Federico Otermín. La visita adquiere relevancia tras la caravana del presidente Javier Milei en el distrito, que debió suspenderse la semana pasada.

El evento en La Plata será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente local, Julio Alak, militantes y vecinos platenses.

Además, se aguardaba la presencia de los candidatos de la alianza peronista que corresponden a ese distrito.