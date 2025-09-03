Un padre ha lanzado un desesperado pedido de testigos a través de las redes sociales para encontrar a la persona que atropelló a su hijo y se dio a la fuga. El incidente ocurrió el miércoles 7 de agosto, alrededor de las 6:20 de la tarde, en el cruce de las calles Pasaje Tavera y San Martín, en Adrogué.

La víctima, que fue rescatada por personas que pasaban por la zona, se encuentra actualmente en recuperación. Sufrió graves heridas, incluyendo una fractura expuesta de tibia y peroné, además de nueve costillas rotas. A pesar del largo y difícil proceso de recuperación, su padre confirmó que el joven se encuentra fuera de peligro.

«Sigo buscando algún testigo que sepa algo de la persona que lo chocó a mi hijo y se escapó. Alguien que haya visto la patente», escribió el padre en sus redes sociales en una publicación en la cual publicó un video de seguridad que muestra el momento del choque, aunque la alta velocidad del automóvil impide ver claramente la patente.

El padre ruega a cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información sobre la patente del vehículo rojo, que se ponga en contacto para ayudar a identificar al conductor. La familia busca justicia y espera que la colaboración ciudadana permita esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Interviene en la causa la UFI 10 de Lomas de Zamora.