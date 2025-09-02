Con la llegada de la primavera, el municipio de Almirante Brown lanza la campaña «Date el Gusto», una iniciativa para celebrar el mes de septiembre con una deliciosa promoción. Durante los miércoles del mes, los vecinos podrán disfrutar de un 2×1 en cucuruchos en una selecta lista de heladerías adheridas.

La promoción, que busca fomentar el consumo local y endulzar la llegada de la nueva estación, incluye a algunas de las heladerías más reconocidas de la región.

¿Dónde disfrutar del 2×1?

Las heladerías que participan de la promoción son: