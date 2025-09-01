El reconocido actor oriundo de José Mármol Joaquín Furriel se sumó al juego «Conurbatest» en el programa de Mario Pergolini y recordó su infancia. Con el humor y la calidez que lo caracterizan, no dudó en mencionar las estaciones del tren Roca que lo llevaban de su barrio en Almirante Brown a la Capital Federal.

Joaquín Furriel, una de las figuras más destacadas de la actuación nacional, fue el invitado de lujo en el ciclo «Otro día perdido» conducido por Mario Pergolini en El Trece. Con un ambiente distendido, la conversación derivó en un emotivo y divertido segmento sobre los orígenes del actor, quien pasó de José Mármol a ser un referente de la pantalla.

La conexión surgió con el «Conurbatest», un juego del programa que desafía a sus invitados a demostrar su conocimiento sobre las localidades del Gran Buenos Aires. Sin dudarlo, Furriel hizo gala de su memoria y su arraigo al mencionar a José Mármol y Adrogué, las dos estaciones que marcaron el inicio de sus viajes.

Fue entonces cuando el actor se refirió al emblemático tren Roca. Con total naturalidad, recitó una por una las estaciones que recorría desde su infancia, un trayecto habitual que lo llevaba desde su hogar en la zona sur hasta la capital. La mención del tren, más que un simple dato, se convirtió en un viaje nostálgico que conectó al público con un lado más íntimo del artista. El recorrido en el Roca fue, para Furriel, un pasaje directo no solo a la ciudad, sino también a su vocación, un primer gran paso que lo catapultó de su barrio de origen a los escenarios y sets de filmación más importantes del país.