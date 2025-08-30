El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió con gran parte de su gabinete y junto con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana y primera candidata a concejal por Brown, Paula Eichel, el nuevo Parque Público de la Quinta Rocca en Burzaco, en el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), donde la Provincia y el Municipio construirán un nuevo edificio de aulas de dos niveles.

Durante la visita, en el marco del Día Nacional del Árbol, las autoridades plantaron especies nativas en el espacio ubicado en Blas Parera Nº 132 de Burzaco, dialogaron con jóvenes y recorrieron los stands informativos dispuestos por el Municipio, la UNaB y distintas áreas provinciales. El nuevo espacio verde cuenta con 5,7 hectáreas donde se preserva el patrimonio forestal, y donde se recuperaron senderos originales, se incorporó iluminación, equipamiento urbano y se realizaron trabajos de forestación y parquización. Además, hubo stands que ofrecieron propuestas de Brown Verde, la Granja Municipal Educativa, entrega de plantines y semillas hortícolas, promoción de carreras de la UNaB, información sobre Brown Previene y talleres de percusión con materiales reciclados de la Fundación Verte Volar.

Además, se llevaron a cabo charlas sobre cambio climático, reciclado y compostaje domiciliario, turismo y la historia de la Quinta Rocca. También estuvieron presentes integrantes de la comunidad educativa de las escuelas secundarias N°45, N°52 y N°64 y de los Envión de distintos barrios de Almirante Brown. También participaron de toda la actividad, que incluyó como cierre espectáculos musicales, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la ministra de Ambiente Daniela Vilar. Y se sumó la vicegobernadora Verónica Magario.

“Con mucha emoción, en el Día Nacional del Árbol, participamos con Axel Kicillof, Paula Eichel y cientos de vecinos del Encuentro Ambiental con las Juventudes en el flamante Parque Público de la Universidad Nacional Guillermo Brown, en nuestra Quinta Rocca de Burzaco”, expresó Cascallares. En esa línea, el jefe comunal completó: “Nos llena de orgullo que desde hoy todos los vecinos de Almirante Brown sumemos otro espacio para disfrutar en familia y con amigos, que además constituye un nuevo pulmón verde para la región”.

A metros de allí, en el predio donde ya funciona el flamante Parque Público de la Universidad de 5,7 hectáreas, Kicillof y Cascallares también verificaron el estado de la Casona de la ex Quinta Rocca que será puesta en valor para funcionar como la sede del Rectorado de la UNAB. Kicillof destacó que ambas obras, tanto la puesta en valor de la Casona como la construcción del nuevo edificio de aulas, fueron abandonados por el actual Gobierno Nacional, por lo que ahora serán finalizadas por la Provincia de Buenos Aires en un trabajo articulado con el Municipio browniano. Kicillof y Cascallares coincidieron en la importancia de continuar impulsando a la Universidad Pública browniana como herramienta para la inclusión y el progreso e las y los jóvenes brownianos y en ese sentido la incorporación de nueva infraestructura resulta una tarea fundamental.

En Don Orione

Tras la actividad, la comitiva se trasladó hasta el Parque Don Orione, donde celebraron el 12º aniversario de la localidad de San Francisco de Asís junto a los vecinos y vecinas con corte de torta incluido. El recorrido elegido fue la Ruta 4, la cual fue puesta en valor en una primera etapa que va desde la avenida Espora hasta Donato Álvarez, con la colocación de más de 81 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y 12 mil metros lineales de cordón cuneta. También a lo largo de toda la traza se instalaron 65 nuevas columnas con tecnología LED, se modernizaron los sistemas semafóricos y se sincronizaron los existentes, mejorando de manera significativa la transitabilidad de una de las arterias más importantes del distrito.

Finalmente Kicillof, Magario, Cascallares y Eichel, junto al resto de las autoridades, se dirigieron hasta Lacaze y Margarita pasando por el Puente de Claypole, el cual también fue renovado con más de 4 mil metros cuadrados de hormigón, el recambio de 3 mil metros de barandas y la reparación de juntas. Allí dialogaron con los vecinos y vecinas y también con los trabajadores que participaron de las reformas integrales. Allí estuvieron el senador bonaerense y ex diputado nacional, Federico Fagioli; el vicerrector de la UNaB, Facundo Nejamkis; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; y la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, entre otros.