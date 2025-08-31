La policía detuvo a dos personas en Burzaco, acusadas de ser parte de una banda criminal que se dedicaba a cometer entraderas violentas en casas de adultos mayores.

Los operativos que llevaron a la captura de los sospechosos se iniciaron tras un violento asalto ocurrido el pasado 5 de agosto en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ese día, un grupo de al menos tres asaltantes armados irrumpió en la vivienda de una pareja de ancianos, a quienes redujeron y maniataron. Durante casi tres horas, las víctimas fueron sometidas a amenazas mientras los delincuentes revisaban la propiedad. Finalmente, los asaltantes huyeron con una importante suma de dinero en efectivo y diversas joyas de valor.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, la denuncia radicada poco después del ataque movilizó a la DDI Escobar, que comenzó con las primeras tareas de investigación. Diez días después, el 15 de agosto, las autoridades lograron detener a dos personas vinculadas directamente con el caso. Durante el procedimiento, se incautaron teléfonos celulares y otros objetos que resultaron ser la clave para la continuidad de la pesquisa. El análisis técnico de estos dispositivos permitió a los investigadores identificar a otros miembros de la banda y localizar los domicilios que posteriormente serían allanados.

Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N°4 de Zárate – Campana ordenó dos allanamientos en propiedades ubicadas en Burzaco. En estos operativos, se logró la detención de dos sospechosos más. Además, se incautaron dos teléfonos celulares, varias alhajas y un automóvil Ford Fiesta Kinetic, elementos de alto interés para la causa, ya que se cree que las joyas pertenecen a las víctimas y el vehículo era utilizado para los robos.

Según las autoridades, el objetivo principal de esta organización era identificar domicilios de adultos mayores para irrumpir en ellos, generalmente de noche, y sorprender a las víctimas mientras descansaban. Con el uso de la violencia y la intimidación, lograban sustraer objetos de valor y dinero.

La investigación apunta a que la banda no se limitaba a una sola jurisdicción y repetía su modus operandi en otras localidades del conurbano bonaerense. Los investigadores buscan ahora determinar si el grupo criminal tiene antecedentes o si ha cometido hechos similares en otras zonas. Los elementos secuestrados en los allanamientos ya han sido incorporados a la causa judicial como prueba.