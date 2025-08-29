Más de 5 mil docentes, directivos e investigadores participan del IX Congreso de Educación que el Municipio de Almirante Brown lelva adelante bajo el lema “Articular la enseñanza dando tiempo a la inclusión. La voz colectiva construye escuela”.

La apertura se realizó como es habitual en la Iglesia Cristo para Todos de Adrogué, ubicada en Bouchard N° 1020, donde el intendente Mariano Cascallares estuvo presente junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, acompañando la conferencia inaugural de Daniel Brailovsky, docente e investigador y del subsecretario de Educación, Pablo Urquiza.

El Congreso se lleva adelante durante todo el jueves y hoy viernes en los distintos espacios de la Casa Municipal de la Cultura, de 9 a 21 horas, y a lo largo de estos dos días, dirán presente destacados especialistas como Dora Barrancos, Silvina Gvirtz, Ruth Harf, María Victoria Abregú, Adrián Pagani, Liliana Maltz, Néstor Zorzoli y Sandra Sánchez, entre otros.

La convocatoria general alcanzó un nivel de participación récord: la apertura reunió a 1700 inscriptos, teniendo un total de casi 12 mil personas anotadas para todas las propuestas educativas.

Cabe destacar que esta importante iniciativa -que se lleva adelante cada año- fue declarada por el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown de «Interés Municipal», al igual que la Provincia de Buenos Aires que lo declaró de «Interés Educativo», reconociendo la importancia del evento para toda la comunidad.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes el subsecretario de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), Pablo Urquiza; la directora provincial de Educación Superior, Marisa Gori; el director de DIEGEP, Javier Ranaldi; la inspectora jefa regional, María Inés Centurión; la inspectora jefa distrital, Mónica Vázquez; la secretaria de Asuntos Docentes, Juliana Schindler; y la secretaria de Jefatura DIEGEP, Griselda Osana.

Participaron también el rector de la UNaB, Pablo Domenechini, y el vicerrector, Facundo Nejamkis; directivos de institutos locales como Gladys Fernández (ISFDyT N° 53), Karina Espinoza (ISFT N° 232), Roxana Catanzaro (Instituto El Salvador), Pablo Candia (FODEHUM), Verónica Díaz Benavente (CPAC N° 1) y Vanina Cascardo (CIIE).

Asimismo acompañaron autoridades académicas y gremiales como Cintia Quiroga (UNLa), Leonardo Broggio (ISFD N° 99 y 214), Omar Spandre (ISFD N° 93), Silvia Gerez (ISFD 102), y representantes de los gremios docentes SUTEBA, UDOCBA, AMET, SUETRA, FEB, UDA y UPCN, además de la secretaria general de SADOP, Adriana Donzelli, entre otros.